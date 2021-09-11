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У Києві затримали болгарського наркобарона Брендо

Субота, 11 вересня 2021, 00:20
У Києві затримали болгарського наркобарона Брендо

Поліція в Києві затримала болгарського наркобарона Евеліна Банева-Брендо.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на  МЗС Болгарії, Нацполіція

Деталі: Очікується процедура екстрадиції.

Зазначається, що Інтерпол безуспішно розшукував Банева з 2016 року. В останній раз він був засуджений до 6 років позбавлення волі за відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків Верховним касаційним судом Болгарії в 2018 році. В Італії та Румунії йому загрожує покарання у вигляді 20 і 10,5 років за ґратами за незаконний обіг наркотиків.

Як зазначається, в останній раз ім'я Брендо згадувалося в ЗМІ в кінці 2020 року. Тоді офіс генерального прокурора Швейцарії оголосив про завершення 12-річного розслідування відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків за участю болгарської мафії. Звинувачення були пред'явлені Credit Suisse Bank, його колишньому менеджеру і декільком іншим підозрюваним.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяКиївБолгарія
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