В Киеве задержали болгарского наркобарона Брендо

Полиция в Киеве задержала болгарского наркобарона Эвелина Банева-Брендо.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на МИД Болгарии, Нацполиция

Детали: Ожидается процедура экстрадиции.

Отмечается, что Интерпол безуспешно разыскивал Банева с 2016 года. В последний раз он был приговорен к 6 годам лишения свободы за отмывание денег от незаконного оборота наркотиков Верховным кассационным судом Болгарии в 2018 году. В Италии и Румынии ему грозит наказание в виде 20 и 10,5 лет за решеткой за незаконный оборот наркотиков.

Как отмечается, в последний раз имя Брендо упоминалось в СМИ в конце 2020 года. Тогда офис генерального прокурора Швейцарии объявил о завершении 12-летнего расследования отмывания денег от незаконного оборота наркотиков с участием болгарской мафии. Обвинения были предъявлены Credit Suisse Bank, его бывшему менеджеру и нескольким другим подозреваемым.