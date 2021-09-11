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Голова МОЗ Північної Македонії подав у відставку після смертельної пожежі в лікарні

Субота, 11 вересня 2021, 04:11
Голова МОЗ Північної Македонії подав у відставку після смертельної пожежі в лікарні

Міністр охорони здоров'я Північної Македонії Венко Філіпче  подав у відставку після вибуху і пожежі в лікарні в Тетово, де лікують пацієнтів з коронавірусом і де загинули 14 осіб.

Джерело: The Guardian

Пряма мова Філіпче: "Трагедія в Тетово дуже сильно вплинула на мене ... як лікар і міністр я з етичних міркувань подав прохання про відставку прем'єр-міністру Зорану Заєву".

Деталі: Зазначається, що заступник міністра охорони здоров'я Ілір Хасані і два керівники лікарні вже подали у відставку через пожежу.

Передісторія:

  • 8 вересня в лікарні в Тетово спалахнула пожежа. За даними ЗМІ, пожежа спалахнула близько 21.00, полум’я розгорілося блискавично, також почали вибухати балони з киснем. Зазначається, що у мобільній лікарні майже все було з пластику, тому пожежа поширювалася так швидко.
  • Дванадцять пацієнтів і двоє відвідувачів загинули.

Теми: пожежа
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