Голова МОЗ Північної Македонії подав у відставку після смертельної пожежі в лікарні
Субота, 11 вересня 2021, 04:11
Міністр охорони здоров'я Північної Македонії Венко Філіпче подав у відставку після вибуху і пожежі в лікарні в Тетово, де лікують пацієнтів з коронавірусом і де загинули 14 осіб.
Джерело: The Guardian
Пряма мова Філіпче: "Трагедія в Тетово дуже сильно вплинула на мене ... як лікар і міністр я з етичних міркувань подав прохання про відставку прем'єр-міністру Зорану Заєву".
Деталі: Зазначається, що заступник міністра охорони здоров'я Ілір Хасані і два керівники лікарні вже подали у відставку через пожежу.
Передісторія:
- 8 вересня в лікарні в Тетово спалахнула пожежа. За даними ЗМІ, пожежа спалахнула близько 21.00, полум’я розгорілося блискавично, також почали вибухати балони з киснем. Зазначається, що у мобільній лікарні майже все було з пластику, тому пожежа поширювалася так швидко.
- Дванадцять пацієнтів і двоє відвідувачів загинули.