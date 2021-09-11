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Глава Минздрава Северной Македонии подал в отставку после смертельного пожара в больнице

Суббота, 11 сентября 2021, 04:11

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче подал в отставку после взрыва и пожара в больнице в Тетово, где лечат пациентов с коронавирусом и где погибли 14 человек.

Источник: The Guardian

Прямая речь Филипче: "Трагедия в Тетово очень сильно повлияла на меня ... как врач и министр я по этическим соображениям подал прошение об отставке премьер-министру Зорану Заеву".

Детали: Отмечается, что заместитель министра здравоохранения Илир Хасани и два руководителя больницы уже подали в отставку из-за пожара.

Предыстория:

  • 8 сентября в больнице в Тетово вспыхнул пожар. По данным СМИ, пожар вспыхнул около 21.00, пламя разгорелось молниеносно, также начали взрываться баллоны с кислородом. Отмечается, что в мобильной больнице почти все было из пластика, поэтому пожар распространялся так быстро.
  • Двенадцать пациентов и двое посетителей погибли.

Темы: пожар
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