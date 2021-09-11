Глава Минздрава Северной Македонии подал в отставку после смертельного пожара в больнице

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче подал в отставку после взрыва и пожара в больнице в Тетово, где лечат пациентов с коронавирусом и где погибли 14 человек.

Источник: The Guardian

Прямая речь Филипче: "Трагедия в Тетово очень сильно повлияла на меня ... как врач и министр я по этическим соображениям подал прошение об отставке премьер-министру Зорану Заеву".

Детали: Отмечается, что заместитель министра здравоохранения Илир Хасани и два руководителя больницы уже подали в отставку из-за пожара.

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