Польоти з Афганістану в США призупинили через випадки кору

Польоти, що доставляють афганських біженців в США, припинили – після того, як серед нещодавно прибулих виявили чотири випадки кору.

Джерело: AFP з посиланням на речницю Білого дому Джен Псакі

Деталі: Рішення ухвалили на вимогу органів охорони здоров'я і як запобіжний захід.

Чотирьох людей, які захворіли на кір, помістили на карантин і розпочали відстеження контактів.

Псакі зазначила, що всі афганці, які прибувають, мають пройти вакцинацію від кору, що є умовою в'їзду в Сполучені Штати. Вона сказала, що вакцини проти основних хвороб, таких як кір, епідемічний паротит і краснуха, вводяться на військових базах, які приймають афганських біженців в США, і що адміністрація розглядає можливість вакцинації тих, хто досі перебуває на зарубіжних базах в очікуванні поїздки в США .

Нагадаємо: 120 тисяч осіб були евакуйовані з Афганістану після приходу до влади талібів.