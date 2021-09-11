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Полеты из Афганистана в США приостановили из-за случаев кори

Суббота, 11 сентября 2021, 05:07

Полеты, доставляющие афганских беженцев в США, прекратили - после того, как среди недавно прибывших обнаружили четыре случая кори.

Источник: AFP со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

Детали: Решение приняли по требованию органов здравоохранения и в качестве меры пресечения.

Четырех человек, которые заболели корью, поместили на карантин и начали отслеживание контактов.

Псаки отметила, что все афганцы, которые прибывают, должны пройти вакцинацию от кори, что является условием въезда в Соединенные Штаты. Она сказала, что вакцины против основных болезней, таких как корь, эпидемический паротит и краснуха, вводятся на военных базах, которые принимают афганских беженцев в США, и администрация рассматривает возможность вакцинации тех, кто до сих пор находится на зарубежных базах в ожидании поездки в США.

Напомним: 120 тысяч человек были эвакуированы из Афганистана после прихода к власти талибов.

Темы: АфганистанСША
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