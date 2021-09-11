Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полеты из Афганистана в США приостановили из-за случаев кори

Суббота, 11 сентября 2021, 05:07
Полеты из Афганистана в США приостановили из-за случаев кори

Полеты, доставляющие афганских беженцев в США, прекратили - после того, как среди недавно прибывших обнаружили четыре случая кори.

Источник: AFP со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

Детали: Решение приняли по требованию органов здравоохранения и в качестве меры пресечения.

Четырех человек, которые заболели корью, поместили на карантин и начали отслеживание контактов.

Псаки отметила, что все афганцы, которые прибывают, должны пройти вакцинацию от кори, что является условием въезда в Соединенные Штаты. Она сказала, что вакцины против основных болезней, таких как корь, эпидемический паротит и краснуха, вводятся на военных базах, которые принимают афганских беженцев в США, и администрация рассматривает возможность вакцинации тех, кто до сих пор находится на зарубежных базах в ожидании поездки в США.

Напомним: 120 тысяч человек были эвакуированы из Афганистана после прихода к власти талибов.

Темы: АфганистанСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
Все новости...
Реклама: