Полеты из Афганистана в США приостановили из-за случаев кори

Полеты, доставляющие афганских беженцев в США, прекратили - после того, как среди недавно прибывших обнаружили четыре случая кори.

Источник: AFP со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

Детали: Решение приняли по требованию органов здравоохранения и в качестве меры пресечения.

Четырех человек, которые заболели корью, поместили на карантин и начали отслеживание контактов.

Псаки отметила, что все афганцы, которые прибывают, должны пройти вакцинацию от кори, что является условием въезда в Соединенные Штаты. Она сказала, что вакцины против основных болезней, таких как корь, эпидемический паротит и краснуха, вводятся на военных базах, которые принимают афганских беженцев в США, и администрация рассматривает возможность вакцинации тех, кто до сих пор находится на зарубежных базах в ожидании поездки в США.

Напомним: 120 тысяч человек были эвакуированы из Афганистана после прихода к власти талибов.