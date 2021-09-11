Італійський острів накрив торнадо, є жертви

Італійський острів Пантеллерія накрив торнадо – щонайменше дві людини загинули, а дев’ять – отримали поранення.

Джерело: BBC з посиланням на італійське агентство цивільного захисту

Деталі: Четверо поранених залишаються в критичному стані. Рятувальники планують доставити поранених в лікарні міста Палермо на вертольоті, щойно погодні умови покращаться.

Серед загиблих – черговий пожежний.

Зазначається, що вихор перевернув автомобілі і зірвав дахи в туристичній точці Пантеллерії.

Середземноморський острів Пантеллерія відомий своїми вулканічними скелями і гарячими джерелами і є улюбленим місцем знаменитостей.

Хоча торнадо зазвичай не асоціюється з Європою, вважається, що кожен рік континент накривають кілька сотень. Багато залишаються непоміченими, коли потрапляють у віддалені сільські райони.