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Італійський острів накрив торнадо, є жертви

Субота, 11 вересня 2021, 06:53

Італійський острів  Пантеллерія накрив торнадо – щонайменше дві людини загинули, а дев’ять – отримали поранення.

Джерело: BBC з посиланням на італійське агентство цивільного захисту

Деталі: Четверо поранених залишаються в критичному стані. Рятувальники планують доставити поранених в лікарні міста Палермо на вертольоті, щойно погодні умови покращаться.

Серед загиблих – черговий пожежний.

Зазначається, що вихор перевернув автомобілі і зірвав дахи в туристичній точці Пантеллерії.

Середземноморський острів Пантеллерія відомий своїми вулканічними скелями і гарячими джерелами і є улюбленим місцем знаменитостей.

Хоча торнадо зазвичай не асоціюється з Європою, вважається, що кожен рік континент накривають  кілька сотень. Багато залишаються непоміченими, коли потрапляють у віддалені сільські райони.

Теми: стихійне лихоІталія


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