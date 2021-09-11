Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Італійський острів накрив торнадо, є жертви

Субота, 11 вересня 2021, 06:53
Італійський острів накрив торнадо, є жертви

Італійський острів  Пантеллерія накрив торнадо – щонайменше дві людини загинули, а дев’ять – отримали поранення.

Джерело: BBC з посиланням на італійське агентство цивільного захисту

Деталі: Четверо поранених залишаються в критичному стані. Рятувальники планують доставити поранених в лікарні міста Палермо на вертольоті, щойно погодні умови покращаться.

Серед загиблих – черговий пожежний.

Зазначається, що вихор перевернув автомобілі і зірвав дахи в туристичній точці Пантеллерії.

Середземноморський острів Пантеллерія відомий своїми вулканічними скелями і гарячими джерелами і є улюбленим місцем знаменитостей.

Хоча торнадо зазвичай не асоціюється з Європою, вважається, що кожен рік континент накривають  кілька сотень. Багато залишаються непоміченими, коли потрапляють у віддалені сільські райони.

"Українська правда" у Threads

Теми: стихійне лихоІталія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
стихійне лихо
Під Києвом затопило переправу до Іванкова
У французьких Альпах через сходження лавини загинули 4 людини
Потужний шторм у США забрав життя понад 20 людей
Останні новини
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
Усі новини...
Реклама: