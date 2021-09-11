Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Итальянский остров накрыл торнадо, есть жертвы

Суббота, 11 сентября 2021, 06:53

Итальянский остров Пантеллерия накрыл торнадо - минимум два человека погибли, а девять - получили ранения.

Источник: BBC со ссылкой на итальянское агентство гражданской защиты

Детали: Четверо раненых остаются в критическом состоянии. Спасатели планируют доставить раненых в больницы города Палермо на вертолете, как только погодные условия улучшатся.

Среди погибших - дежурный  пожарный.

Отмечается, что вихрь перевернул автомобили и сорвал крыши в туристической точке Пантеллерии.

Средиземноморский остров Пантеллерия известен своими вулканическими скалами и горячими источниками и является любимым местом знаменитостей.

Хотя торнадо обычно не ассоциируется с Европой, считается, что каждый год на континент обрушивается несколько сотен. Многие остаются незамеченными, когда попадают в отдаленные сельские районы.

Темы: стихийное бедствиеИталия
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоДанилов – за переход Украины на латиницу и обязательное изучение английского

Готовимся отражать полномасштабное вторжение РФ – главнокомандующий ВСУ

видеоЗеленский обсудит с главой МОК проведение Олимпиады в Украине

Умер украинский художник и архитектор Флориан Юрьев

фотоКолокола и почти 3000 имен: США вспоминают погибших в терактах 11 сентября

видеоВойна на востоке: оккупанты убили украинского бойца, еще восьмерых ранили

Все новости...
стихийное бедствие
17 пациентов больницы погибли в результате наводнения в Мексике
Более 25 человек погибли из-за наводнений в США
Ураган "Ида" обесточил дома миллиона американцев
Последние новости
00:25
В МОК поприветствовали идею провести Олимпиаду в Украине
23:31
видеоНа Венецианском кинофестивале наградили фильм "Цензорка" об одесской тюрьме
22:57
видеоДанилов – за переход Украины на латиницу и обязательное изучение английского
22:28
Готовимся отражать полномасштабное вторжение РФ – главнокомандующий ВСУ
21:56
Меркель назвала действия белорусских властей гибридными атаками на ЕС
21:24
"Шахтер" в Киеве взял три очка в матче с "Днепром-1"
20:56
видеоЗеленский обсудит с главой МОК проведение Олимпиады в Украине
20:18
видеоРоналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" и забил два гола в первом же матче
19:33
Умер украинский художник и архитектор Флориан Юрьев
19:02
"Динамо" без проблем обыгрывает "Металлист-1925"
Все новости...