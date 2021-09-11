Итальянский остров накрыл торнадо, есть жертвы

Итальянский остров Пантеллерия накрыл торнадо - минимум два человека погибли, а девять - получили ранения.

Источник: BBC со ссылкой на итальянское агентство гражданской защиты

Детали: Четверо раненых остаются в критическом состоянии. Спасатели планируют доставить раненых в больницы города Палермо на вертолете, как только погодные условия улучшатся.

Среди погибших - дежурный пожарный.

Отмечается, что вихрь перевернул автомобили и сорвал крыши в туристической точке Пантеллерии.

Средиземноморский остров Пантеллерия известен своими вулканическими скалами и горячими источниками и является любимым местом знаменитостей.

Хотя торнадо обычно не ассоциируется с Европой, считается, что каждый год на континент обрушивается несколько сотен. Многие остаются незамеченными, когда попадают в отдаленные сельские районы.