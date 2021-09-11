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Директор будкомпанії привласнив гроші інвесторів на ЖК в центрі Києва

Субота, 11 вересня 2021, 09:11
Директор будкомпанії привласнив гроші інвесторів на ЖК в центрі Києва

Колишнього директора будівельної компанії викрили у привласненні коштів інвесторів, які призначалися для будівництва багатоповерхового будинку в центрі Києва.

Джерело: Нацполіція, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Зловмисник заволодів грошима вкладників у сумі майже два мільйони гривень. Житловий комплекс упродовж восьми років досі не збудований.

Слідчі Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління за оперативного супроводження співробітників Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили колишнього директора будівельно-інвестиційної компанії, яка є товариством з обмеженою  відповідальністю.

За даними джерела УП, йдеться про компанію "Київ Житло-Інвест" та житловий комплекс на Старонаводницькій.

Дослівно: "Правоохоронці встановили, що посадовець у 2012-2013 роках заволодів коштами громадян-інвесторів. Потерпілі виплачували гроші, які мали йти на будівництво багатоквартирного будинку в центрі Києва. Фігурант запевняв покупців квартир у надійності і вчасному введенні будинку в експлуатацію, проте компанія так і не розпочала будівництво.

 

Гроші, які передавалися громадянами безпосередньо керівнику товариства за укладеними з ним договорами інвестування, в касі товариства не оприбутковувалися. Таким чином фігурант, зловживаючи своїми повноваженнями, привласнив майже два мільйони гривень інвесторів".

 

Більше деталей: Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили та вилучили боєприпаси до бойової нарізної вогнепальної зброї та комп’ютерну техніку з інформацією, яка вказує на протиправну діяльність.

Зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

"Українська правда" у Threads

Теми: будівництвоКиївполіція
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