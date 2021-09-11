Директор стройкомпании присвоил деньги инвесторов на ЖК в центре Киева

Бывшего директора строительной компании уличили в присвоении средств инвесторов, которые предназначались для строительства многоэтажного дома в центре Киева.

Источник: Нацполиция, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Злоумышленник завладел деньгами вкладчиков в сумме почти два миллиона гривен. Жилой комплекс за восемь лет до сих пор не построен.

Следователи Управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции и под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачили бывшего директора строительно-инвестиционной компании, которая является обществом с ограниченной ответственностью.

По данным источника УП, речь идет о компании "Київ Житло-Інвест" и жилом комплексе на Старонаводницкой.

Дословно: "Правоохранители установили, что чиновник в 2012-2013 годах завладел средствами граждан-инвесторов. Пострадавшие выплачивали деньги, которые должны были идти на строительство многоквартирного дома в центре Киева. Фигурант уверял покупателей квартир в надежности и своевременном введении дома в эксплуатацию, однако компания так и не начала строительство.

Деньги, которые передавались гражданами непосредственно руководителю общества по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались. Таким образом фигурант, злоупотребляя своими полномочиями, присвоил почти два миллиона гривен инвесторов".

Больше деталей: Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию и компьютерную технику с информацией, указывающей на противоправную деятельность.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.