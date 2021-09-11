США продовжить стримування "Північного потоку-2" – Держдеп

Попри завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", Сполучені Штати будуть продовжувати працювати по стримуванню його політичного впливу.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час форуму YES-Brainstorming зробиd cтарший радник з енергетичної безпеки Державного департаменту США Амос Хохштайн.

"США не припинять зусиль для впливу на Північний потік-2. Ми будемо працувати, щоб він мусив проводити ретельну процедуру сертифікації, а також повністю відповідав вимогам Четвертого енергопакету ЕС",- заявив радник Держдепу.

При цьому він висловлює впевненість, що зусилля ССША по відстроченню будівництва російського газопроводу все ж дали свої результати. "Нас від самого початку турбували не російська нафта чи газ, а її політичне використання у країнах Європи, що ми неодноразово бачили. Саме для протидії цьому нами було зроблено зусилля по забезпеченню Європи зрідженим газом, що суттєво зменшувало політичний вплив РФ. Частково це вдалося – ми маємо побудовані LNG-термінали. Наприклад, у Клайпеді такий термінал унеможливив енергетичний тиск РФ", - додає Амос Хохштайн.

"За будь-якого сценарію, наша оцінка "Північного потоку-2" залишається незмінною – це небезпечний проект, що загрожує європейським країнам",- резюмує він.

Що стосується України, то Хохштайн нагадує, що чинний контракт із "Газпромом" на транспортування газу діє до 2024 року. "Проте наша допомога не обмежується зусиллями по збереженню статус-ско. Світ змінюється і наша допомога Україні також базується у сприянні розвитку альтернативної та ядерної енергетики",- пояснив він.

Нагадаємо, напередодні російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

6 вересня була зварена остання труба другої нитки магістралі. Після цього треба було провести стиковку секції газопроводу, що йде від берега Німеччини, з секцією, що тягнеться з вод Данії.

Раніше повідомлялося, що "Газпром" планує розпочати подачу природного газу по "Північному потоку-2" з наступного місяця.

"Газпром" націлений на потік газу через обидві лінії під Балтійським морем до 1 грудня, сказали джерела. Компанія вже заявила, що цього року трубопровід зможе провести 5,6 млрд кубометрів палива.

Спочатку очікувалося, що "Північний потік -2" буде запущений у 2019 році, однак через санкції США будівництво затрималося.