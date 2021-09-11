США продолжат сдерживать "Северный поток-2" - Госдеп

Несмотря на завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2", Соединенные Штаты будут продолжать работать над сдерживанием его политического влияния.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время форума YES-Brainstorming сделал cтарший советник по энергетической безопасности Государственного департамента США Амос Хохштайн.

"США не прекратят усилия для воздействия на "Северный поток-2. Мы будем работать над тем, чтобы он должен был пройти тщательную процедуру сертификации, а также полностью отвечал требованиям Четвертого энергопакета ЕС", - заявил советник Госдепа.

При этом он выражает уверенность, что усилия США по отсрочке строительства российского газопровода все же дали свои результаты. "Нас изначально беспокоила не российская нефть или газ, а её политическое использование в странах Европы, что мы неоднократно видели. Именно для противодействия этому мы прилагали усилия для обеспечения Европы сжиженным газом, что существенно уменьшало политическое влияние РФ. Частично это удалось - мы построили LNG-терминалы. Например, в Клайпеде такой терминал сделал невозможным энергетическое давление РФ", - добавляет Амос Хохштайн.

"При любом сценарии, наша оценка "Северного потока-2" остается неизменной - это опасный проект, угрожающий европейским странам", - резюмирует он.

Что касается Украины, то Хохштайн напомнил, что действующий контракт с "Газпромом" на транспортировку газа действует до 2024 года. "Однако наша помощь не ограничивается усилиями по сохранению статуса-кво. Мир меняется и наша помощь Украине также базируется на содействии в развитии альтернативной и ядерной энергетики", - пояснил он.

Напомним, накануне российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

6 сентября была сварена последняя труба второй нитки магистрали. После этого надо было провести стыковку секции газопровода, идущего от берега Германии, с секцией, что тянется из вод Дании.

Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует начать подачу газа по "Северному потоку-2" со следующего месяца.

"Газпром" нацелен на поток газа через обе линии под Балтийским морем до 1 декабря, сказали источники. Компания уже заявила, что в этом году трубопровод сможет провести 5,6 млрд кубометров топлива.

Первоначально ожидалось, что "Северный поток-2" будет запущен в 2019 году, однако из-за санкций США строительство задержалось.