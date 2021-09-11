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Россия уже использует "Северный поток-2" как оружие против Украины – Ермак

Суббота, 11 сентября 2021, 10:17
Россия уже использует Северный поток-2 как оружие против Украины – Ермак
фото Эльдара Сарахмана, УП

Председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия уже начала использовать газопровод "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины.

Источник: Ермак на конференции YES Brainstorming в субботу в Киеве

Прямая речь: "Уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины".

"Вчера уже, по данным биржи IC Future, в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров, на максимуме достигнув 57.25 евро за мегаватт/час".

Детали: Ермак отметил, что Украина ожидает письменных гарантий со стороны партнеров в отношении мер в случае использования Россией "Северного потока-2" в качестве оружия.

"Действительно мы слышим и работаем с нашими партнерами – с Соединенными Штатами, с Европой, с Германией – для того, чтобы Украина получила реальный правовой международный механизм гарантий того, что если (а мы считаем, что это уже происходит) будет использован этот проект, который мы считаем не экономическим и рассматриваем исключительно через призму нашей нацбезопасности, то будут применены какие-то шаги", - сказал он.

По словам Ермака, механизм санкций "действительно работал".

Он отметил, что во время встречи президента Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, и во время визита Зеленского в Вашингтон, "мы услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут приняты в случае того, если наступит время Ч"".

"Но мы все же ожидаем, что это ляжет на бумагу. Потому что мы имеем пример Будапештского меморандума. Сегодня Украина вынуждена верить не словам, а реальным шагам", - подчеркнул Ермак.

"Мы должны осознавать все риски. Я недаром привел цены вчерашнего дня - это уже происходит. Поэтому действия, о которых мы говорили в Вашингтоне, действия, о которых говорила Меркель, когда была в Киеве, должны сегодня уже перейти от слов к реальным делам и действиям", - добавил он.

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Андрей ЕрмакСеверный поток-2Росcия
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