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"Північний потік-2" має розглядатися в Нормандському форматі – Єрмак

Субота, 11 вересня 2021, 10:41
Північний потік-2 має розглядатися в Нормандському форматі – Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що питання загроз від "Північного потоку-2" має розглядатися в рамках Нормандського формату.

Джерело: Єрмак на конференції YES Brainstorming у суботу в Києві

Пряма мова: "Ми розглядаємо питання "Північного потоку" виключно як питання загальної безпеки України. Тому ми вже декілька разів… Я говорю про це з колегами під час відеоконференцій Нормандського формату.

Ми вважаємо абсолютно логічним, щоб до важливих питань припинення вогню, загального врегулювання конфлікту… до Нормандського формату було б логічно додати розгляд і цих питань. Тому що я вважаю, що продовження транзиту газу є дуже серйозним запобіжником, в тому числі, масштабної агресії Російської Федерації проти України".

"Я вважаю, що є повна можливість і в наших колег підтримати позицію України щодо розгляду цього питання на Нормандському форматі".

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Андрій ЄрмакПівнічний потік-2нормандський формат
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