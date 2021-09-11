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"Северный поток-2" должен рассматриваться в Нормандском формате – Ермак

Суббота, 11 сентября 2021, 10:41

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что вопрос угроз от "Северного потока-2" должен рассматриваться в рамках Нормандского формата.

Источник: Ермак на конференции YES Brainstorming в субботу в Киеве

Прямая речь: "Мы рассматриваем вопрос "Северного потока" исключительно как вопрос общей безопасности Украины. Поэтому мы уже несколько раз... Я говорю об этом с коллегами во время видеоконференций Нормандского формата.

Мы считаем абсолютно логичным, чтобы к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта... к Нормандскому формату было бы логично добавить рассмотрение и этих вопросов. Потому что я считаю, что продолжение транзита газа является очень серьезным предохранителем, в том числе, масштабной агрессии Российской Федерации против Украины".

"Я считаю, что есть полная возможность и у наших коллег поддержать позицию Украины относительно рассмотрения этого вопроса на Нормандские формате".

Катерина Тищенко, УП
Темы: Андрей ЕрмакСеверный поток-2нормандский формат
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