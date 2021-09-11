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На Львівщині батько на смерть переїхав власну дворічну дитину

Субота, 11 вересня 2021, 11:28
На Львівщині батько на смерть переїхав власну дворічну дитину
фото поліції

У Яворівському районі Львівської області чоловік на власному подвір'ї скоїв наїзд на свою дворічну доньку, дитина померла.

Джерело: поліція Львівщини

Деталі: Трагедія сталася 10 вересня близько 21.15 в одному з сіл Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Опель", 31-річний місцевий мешканець, рухаючись заднім ходом на власному подвір’ї, скоїв наїзд на свою дворічну доньку. Від отриманих травм дитина померла.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Водій автомобіля затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПЛьвівщина
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