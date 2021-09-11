Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Львівщині батько на смерть переїхав власну дворічну дитину

Субота, 11 вересня 2021, 11:28
фото поліції

У Яворівському районі Львівської області чоловік на власному подвір'ї скоїв наїзд на свою дворічну доньку, дитина померла.

Джерело: поліція Львівщини

Деталі: Трагедія сталася 10 вересня близько 21.15 в одному з сіл Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Опель", 31-річний місцевий мешканець, рухаючись заднім ходом на власному подвір’ї, скоїв наїзд на свою дворічну доньку. Від отриманих травм дитина померла.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Водій автомобіля затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

Теми: ДТПЛьвівщина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоДанілов – за перехід України на латинку та обов'язкове вивчення англійської

Готуємося відбивати повномасштабне вторгнення РФ – головнокомандувач ЗСУ

відеоЗеленський говоритиме із очільником МОК про проведення Олімпіади в Україні

Помер український художник і архітектор Флоріан Юр'єв

фотоДзвони і майже 3000 імен: США вшановують пам’ять загиблих у терактах 11 вересня

відеоВійна на сході: окупанти вбили українського бійця, ще вісьмох поранили

Усі новини...
ДТП
Автобус із хасидами потрапив у ДТП на Київщині: є загиблий
Нічна ДТП: майор поліції врізався у вантажівку
Мер Вознесенська втрапив у ДТП з пасажирським автобусом
Останні новини
03:11
У відділку поліції в Чорноморську помер чоловік
02:23
ЗМІ: У школах Британії дітей 12-15 років почнуть вакцинувати проти COVID-19
01:22
Біля аеропорту в Іраку збили безпілотник, було чути вибухи
00:25
В МОК привітали ідею провести Олімпіаду в Україні
23:31
відеоНа Венеційському кінофестивалі відзначили фільм "Цензорка" про одеську в'язницю
22:57
відеоДанілов – за перехід України на латинку та обов'язкове вивчення англійської
22:28
Готуємося відбивати повномасштабне вторгнення РФ – головнокомандувач ЗСУ
21:56
Меркель назвала дії білоруської влади гібридними атаками на ЄС
21:24
"Шахтар" у Києві взяв три очки в матчі з "Дніпром-1"
20:56
відеоЗеленський говоритиме із очільником МОК про проведення Олімпіади в Україні
Усі новини...