На Львовщине отец насмерть переехал своего двухлетнего ребенка
В Яворивском районе Львовской области мужчина в собственном дворе совершил наезд на свою двухлетнюю дочь, ребенок умер.
Источник: полиция Львовской области
Детали: Трагедия произошла 10 сентября около 21.15 в одном из сел Яворивского района.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Опель", 31-летний местный житель, двигаясь задним ходом на собственном дворе, совершил наезд на свою двухлетнюю дочь. От полученных травм ребенок умер.
По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности движения) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Водитель автомобиля задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.