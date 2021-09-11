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До +28: найближчі дні будуть майже літніми

Субота, 11 вересня 2021, 12:00
До +28: найближчі дні будуть майже літніми
фото Ельдара Сарахмана, УП

Найближчими днями в Україні збережеться тепла погода, на більшій частині території без опадів.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У неділю, 12 вересня, на більшій частині території країни сухо, тільки в Криму місцями невеликий короткочасний дощ. У Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, у південній частині місцями 14-17°. Вдень 22-27°. На високогір'ї Карпат і в горах Криму 16-18°.

 

У Києві в неділю без опадів, температура вночі 11-13°, вдень 23-25​​°.

У понеділок, 13 вересня, в Україні без істотних опадів, лише вдень у західних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

 

Температура вночі 8-14°, у південній частині місцями 15-19°. Вдень у західних та північних областях 13 вересня 21-26°, 14 вересня 18-23°. На решті території 23-28°, 14 вересня в центральних областях 21-26°.

У Києві в понеділок без істотних опадів, вітер північно-східний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 13 вересня 24-26°, 14 вересня 21-23°.

Температура води в Чорному і Азовському морях о 8 годині 11 вересня була 18-20°, у Дніпрі в межах Києва 17°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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