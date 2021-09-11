До +28: ближайшие дни будут почти летними

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, на большей части территории без осадков.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В воскресенье, 12 сентября, на большей части территории страны сухо, только в Крыму местами небольшой кратковременный дождь. В Карпатах ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, в южной части местами 14-17°. Днем 22-27°. На высокогорье Карпат и в горах Крыма 16-18°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

В понедельник, 13 сентября, в Украине без существенных осадков, лишь днем в западных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-14°, в южной части местами 15-19°. Днем в западных и северных областях 13 сентября 21-26°, 14 сентября 18-23°. На остальной территории 23-28°, 14 сентября в центральных областях 21-26°.

В Киеве в понедельник без существенных осадков, ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 13 сентября 24-26°, 14 сентября 21-23°.

Температура воды в Черном и Азовском морях в 8 часов 11 сентября была 18-20°, в Днепре в пределах Киева 17°.