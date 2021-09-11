Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

До +28: ближайшие дни будут почти летними

Суббота, 11 сентября 2021, 12:00
фото Эльдара Сарахмана, УП

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, на большей части территории без осадков.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В воскресенье, 12 сентября, на большей части территории страны сухо, только в Крыму местами небольшой кратковременный дождь. В Карпатах ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, в южной части местами 14-17°. Днем 22-27°. На высокогорье Карпат и в горах Крыма 16-18°.

 

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

В понедельник, 13 сентября, в Украине без существенных осадков, лишь днем в западных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

 

Температура ночью 8-14°, в южной части местами 15-19°. Днем в западных и северных областях 13 сентября 21-26°, 14 сентября 18-23°. На остальной территории 23-28°, 14 сентября в центральных областях 21-26°.

В Киеве в понедельник без существенных осадков, ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 13 сентября 24-26°, 14 сентября 21-23°.

Температура воды в Черном и Азовском морях в 8 часов 11 сентября была 18-20°, в Днепре в пределах Киева 17°.

Темы: погода
powered by lun.ua
Главное сегодня

В МОК поприветствовали идею провести Олимпиаду в Украине

видеоДанилов – за переход Украины на латиницу и обязательное изучение английского

Готовимся отражать полномасштабное вторжение РФ – главнокомандующий ВСУ

видеоЗеленский обсудит с главой МОК проведение Олимпиады в Украине

Умер украинский художник и архитектор Флориан Юрьев

фотоКолокола и почти 3000 имен: США вспоминают погибших в терактах 11 сентября

Все новости...
погода
Выходные в Украине будут ласково теплыми
Ласковое окончание недели: в Украине еще будет +27°
В Украине до конца недели будет тепло и сухо
Последние новости
04:10
AP: США изъяли систему ПРО в Саудовской Аравии на фоне атак хуситов
03:11
В отделении полиции в Черноморске умер мужчина
02:23
СМИ: В школах Британии детей 12-15 лет начнут вакцинировать против COVID-19
01:22
Возле аэропорта в Ираке сбили беспилотник, были слышны взрывы
00:25
В МОК поприветствовали идею провести Олимпиаду в Украине
23:31
видеоНа Венецианском кинофестивале наградили фильм "Цензорка" об одесской тюрьме
22:57
видеоДанилов – за переход Украины на латиницу и обязательное изучение английского
22:28
Готовимся отражать полномасштабное вторжение РФ – главнокомандующий ВСУ
21:56
Меркель назвала действия белорусских властей гибридными атаками на ЕС
21:24
"Шахтер" в Киеве взял три очка в матче с "Днепром-1"
Все новости...