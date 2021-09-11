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Малюська пропонує власникам медіа пройти перевірку на поліграфі

Субота, 11 вересня 2021, 13:50
фото: Даша Дот, УП

Міністр юстиції Денис Малюська запропонував власникам медіа-компаній пройти перевірку на детекторі брехні і відповісти на запитання, чи виплачують вони тіньові зарплати.

Джерело: Малюська на конференції YES Brainstorming в Києві в суботу, повідомляє Інтерфакс-Україна та Укрінформ

Пряма мова: "Я запропонував би провести спільну зустріч всіх медіа-компаній України зі мною, і зі спеціальним обладнанням, яке б перевірило, говоримо ми правду чи ні".

"Що я бачу – це тіньові зарплати, які платяться в конвертах великим медіа-зіркам, і дуже мало зарплат, задекларованих і записаних державною податковою інспекцією".

Деталі: Малюська також зазначив, що засоби масової інформації в Україні виконують таку ж саму роль, що й природний газ для Росії – роль зброї.

"Немає жодного наміру забирати медіа й робити їх майном держави або іншої партії. Медіа в Україні не є просто медіа, це як газ для Росії. Газ для Росії – це не просто природний газ, це зброя. Те ж саме можна сказати про медіа в Україні", – сказав він.

Міністр назвав ЗМІ політичною зброєю, яка іноді стріляє, а іноді мовчить. Він зауважив, що в Україні майже немає бізнесу в медіа, оскільки оперативні видатки ЗМІ вищі за їхні прибутки.

"Коли у людини є активи у політиці, у медіа та у бізнесі, така комбінація дуже ослабляє нашу країну. Ми не можемо побудувати потужні інституції, якщо вони фінансуються олігархами", – підкреслив Малюська.

Теми: МалюськаЗМІ


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