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Малюська предлагает владельцам медиа пройти проверку на полиграфе

Суббота, 11 сентября 2021, 13:50
фото: Даша Дот, УП

Министр юстиции Денис Малюська предложил владельцам медиа-компаний пройти проверку на детекторе лжи и ответить на вопрос, выплачивают ли они теневые зарплаты.

Источник: Малюська на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу, сообщает Интерфакс-Украина и Укринформ

Прямая речь: "Я предложил бы провести совместную встречу всех медиа-компаний Украины со мной, и со специальным оборудованием, которое бы проверило, говорим мы правду или нет".

"Что я вижу – это теневые зарплаты, которые платятся в конвертах большим медиа-звездам, и очень мало зарплат, задекларированных и записанных государственной налоговой инспекцией".

Детали: Малюська также отметил, что средства массовой информации в Украине выполняют такую ​​же роль, что и природный газ для России – роль оружия.

"Нет никакого намерения забирать медиа и делать их имуществом государства или другой партии. Медиа в Украине не просто медиа, это как газ для России. Газ для России – это не просто природный газ, это оружие. То же самое можно сказать о медиа в Украине", – считает он.

Министр назвал СМИ политическим оружием, которое иногда стреляет, а иногда молчит. Он отметил, что в Украине почти нет бизнеса в медиа, поскольку оперативные расходы СМИ выше их прибыли.

"Когда у человека есть активы в политике, в СМИ и в бизнесе, такая комбинация очень ослабляет нашу страну. Мы не можем построить мощные институты, если они финансируются олигархами", - подчеркнул Малюська.

Темы: МалюськаСМИ
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