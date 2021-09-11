Медики влаштували багатотисячний протест у центрі Варшави

У Варшаві проходить акція протесту за участі тисяч медиків, які вимагають від уряду покращити умови праці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Медики вимагають підвищення заробітної плати і більше можливостей для відпочинку. На акції можна бачити плакати на зразок "Досить працювати по 400 годин! Відпочинок медиків - це безпека пацієнтів", "Працюємо за трьох, а отримуємо копійки", "Що робити, коли на 30 пацієнтів одна медсестра?", "Середній вік медсестри: недавно - 35, сьогодні - 53, завтра - 60", "Мало живемо, бо тяжко працюємо" тощо.

Протест рушив вулицями до будівлі уряду. Багато медиків приїхали на акцію з інших міст. За оцінками журналістів, в протесті беруть участь кілька тисяч людей.

"Нас явно занадто мало (відносно кількості пацієнтів - ред.), і мені здається, час перед початком четвертої хвилі епідемії - правильний час для такого протесту", - коментує одна з учасниць акції.

Фото: Piotr Szydłowski / RMF FM

"Ми хочемо допомагати своїм співгромадянам, хочемо залишатися у Польщі, бо тут наші родини і друзі, але думка про роботу за кордоном спокушає все більше", - каже інший.

Напередодні ініціативна група від медиків зустрічалася з главою МОЗ Адамом Недзельським, але зустріч зірвалась за кілька хвилин через те, що прем’єр Моравецький, всупереч їхнім вимогам, на розмову не з’явився.

В оргкомітеті наполягають, що зводити вимогу протесту до заробітних плат не варто, тому що вони вимагають ширшого покращення у межах всієї системи. Серед іншого, йдеться про зміни до чинної тарифної сітки і різноманітних доплат, найм додаткового персоналу, щоб уникнути перевантаження медиків, та варіювання стандартів працевлаштування залежно від кількості пацієнтів.

Міністр охорони здоров’я Недзельський заявив, що виконання усіх цих вимог коштувало би 100 млрд злотих щорічно. "Очікування сформулювані так, як ніби ми повинні вже завтра запускати ракету і летіти на Марс. Це просто нереалістично, такі речі потребують багато часу", - прокоментував він. За його словами, Матеуш Моравецький не проти долучитись до діалогу, але тоді, коли озвучені вимоги будуть трохи реалістичнішими.

Наступну зустріч представників уряду та оргкомітету ще не планували.