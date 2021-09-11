Медики устроили многотысячный протест в центре Варшавы

В Варшаве проходит акция протеста с участием тысяч медиков, которые требуют от правительства улучшить условия труда.

Об этом сообщает "Европейская Правда" со ссылкой на RMF24.

Медики требуют повышения заработной платы и больше возможностей для отдыха. На акции можно видеть плакаты "Хватит работать по 400 часов! Отдых медиков - это безопасность пациентов", "Работаем за троих, а получаем копейки", "Что делать, когда на 30 пациентов одна медсестра?", "Средний возраст медсестры: недавно - 35, сегодня - 53, завтра - 60 ", "Мало живем, потому что тяжело работаем".

Протест прошел по улицам к зданию правительства. Многие медики приехали на акцию из других городов. По оценкам журналистов, в протесте участвуют несколько тысяч человек.

"Нас явно слишком мало (относительно количества пациентов - ред.), и мне кажется, сейчас, перед началом четвертой волны эпидемии - правильное время для такого протеста", - комментирует одна из участниц акции.

Фото: Piotr Szydłowski / RMF FM

"Мы хотим помогать своим согражданам, хотим оставаться в Польше, потому что здесь наши семьи и друзья, но мысль о работе за границей соблазняет все больше", - говорит другой.

Накануне инициативная группа от медиков встречалась с главой Минздрава Адамом Недзельским, но встреча сорвалась через несколько минут из-за того, что премьер Моравецкий, вопреки их требованиям, на разговор не явился.

В оргкомитете настаивают, что сводить требование протеста к заработным плат амне стоит, потому что они требуют более масштабного улучшения всей системы. Среди прочего, речь идет об изменениях действующей тарифной сетки и различных доплат, найме дополнительного персонала, чтобы избежать перегрузки медиков, и варьировании стандартов трудоустройства в зависимости от количества пациентов.

Министр здравоохранения Недзельский заявил, что выполнение всех этих требований стоило бы 100 млрд злотых ежегодно. "Ожидания сформулированными так, как будто мы должны уже завтра запускать ракету и лететь на Марс. Это просто нереалистично, такие вещи требуют много времени", - прокомментировал он. По его словам, Матеуш Моравецкий не против участвовать в диалоге, но тогда, когда озвученные требования будут немного более реалистичными.

Следующую встречу представителей правительства и оргкомитета еще не планировали.