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Ймовірне блокування Xiaomi в Криму: "Роспотребнадзор" обіцяє перевірку

Субота, 11 вересня 2021, 16:48
Ймовірне блокування Xiaomi в Криму: Роспотребнадзор обіцяє перевірку
Фото з Twitter @JDTL96

У федеральній службі РФ "Роспотребнадзор" заявили, що поки не отримували скарг від жителів Криму на блокування смартфонів компанії Xiaomi.

Джерело: РБК з посиланням на прес-службу відомства

Деталі: 10 вересня портал XDA-Developers повідомив, що китайська компанія Xiaomi почала блокувати смартфони користувачів, які проживають на Кубі, в Ірані, Сирії, Північній Кореї, Судані та в окупованому Росією Криму.

За даними порталу, масове блокування пристроїв було зафіксовано протягом цього місяця – вже за кілька днів після покупки нового гаджета користувачі бачили на екрані повідомлення про те, що політика Xiaomi не дозволяє продаж продукту на цій території.

11 вересня на цю інформацію відреагував "Роспотребнадзор". У відомстві заявили, що поки ніхто не скаржився на блокування смартфонів, але пообіцяли перевірку.

Дослівно "Росспоживнагляд": "Скарг (від жителів Криму - УП) не надходило. При зверненні споживачів буде проведена відповідна перевірка".

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримокупаціятехнології
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