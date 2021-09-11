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Возможная блокировка Xiaomi в Крыму: "Роспотребнадзор" обещает проверку

Суббота, 11 сентября 2021, 16:48
Фото из Twitter @JDTL96

В федеральной службе РФ "Роспотребнадзор" заявили, что пока не получали жалоб от жителей Крыма на блокировку смартфонов компании Xiaomi.

Источник: РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства

Детали: 10 сентября портал XDA-Developers сообщил, что китайская компания Xiaomi начала блокировать смартфоны пользователей, проживающих на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и в оккупированном Россией Крыму.

По данным портала, массовая блокировка устройств была зафиксирована в течение этого месяца - через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи видели на экране сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории.

11 сентября на эту информацию отреагировал "Роспотребнадзор". В ведомстве заявили, что пока никто не жаловался на блокировку смартфонов, но пообещали проверку.

Дословно "Роспотребнадзор": "Жалоб (от жителей Крыма - УП) не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка".

Темы: Крымоккупациятехнологии
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