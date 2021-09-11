Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возможная блокировка Xiaomi в Крыму: "Роспотребнадзор" обещает проверку

Суббота, 11 сентября 2021, 16:48
Возможная блокировка Xiaomi в Крыму: Роспотребнадзор обещает проверку
Фото из Twitter @JDTL96

В федеральной службе РФ "Роспотребнадзор" заявили, что пока не получали жалоб от жителей Крыма на блокировку смартфонов компании Xiaomi.

Источник: РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства

Детали: 10 сентября портал XDA-Developers сообщил, что китайская компания Xiaomi начала блокировать смартфоны пользователей, проживающих на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и в оккупированном Россией Крыму.

По данным портала, массовая блокировка устройств была зафиксирована в течение этого месяца - через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи видели на экране сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории.

11 сентября на эту информацию отреагировал "Роспотребнадзор". В ведомстве заявили, что пока никто не жаловался на блокировку смартфонов, но пообещали проверку.

Дословно "Роспотребнадзор": "Жалоб (от жителей Крыма - УП) не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымоккупациятехнологии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: