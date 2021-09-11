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Дзвони і майже 3000 імен: США вшановують пам’ять загиблих у терактах 11 вересня

Субота, 11 вересня 2021, 18:38
Дзвони і майже 3000 імен: США вшановують пам’ять загиблих у терактах 11 вересня
фото cnn

У США з ранку триває церемонія вшанування пам’яті майже 3 тисяч людей, що загинули внаслідок терактів 11 вересня 20 років тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Президент Джо Байден і перша леді відвідають усі місця терактів. До них у Мангеттені, біля меморіалу жертвам теракту, приєдналися експрезиденти Барак Обама та Білл Клінтон. 

 
Фото CNN

Щоразу в ті хвилини, коли літаки врізалися у будівлі, проводилися хвилини мовчання. Перша відбулась біля Національного меморіалу 11 вересня о 8:46 за східним часом, коли перший із захоплених смертниками літаків врізався у хмарочос Світового торгового центру. Наступні хвилини мовчання відбулись о 9:03, 9:37, 9:59.

Родичі загиблих зачитали вголос імена усіх людей, що загинули у хмарочосах-близнюках. Минулого року у зв’язку з пандемією імена зачитували через гучномовець з попереднього запису.

Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс відвідають також Шенксвіль у штаті Пенсильванія, де розбився четвертий захоплений літак - United Airlines Flight 93, який завдяки спротиву людей на його борту не долетів до Вашингтона.

У годину їхньої загибелі зачитають всі 40 імен пасажирів та членів екіпажу. Там очікується також виступ експрезидента Джорджа Буша. Церемонія відкрилася пам’ятним дзвоном.

 
Фото CNN

У переддень 20-ї річниці терактів президент США Джо Байден виступив зі зверненням до нації, нагадавши про важливість єдності. Протягом ранку 11 вересня свої заяви оприлюднили низка європейських лідерів та глав МЗС. Від України співчуття американському народу висловили президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як відомо, 11 вересня 2001 року чотири літаки, захоплені терористами-смертниками "Аль-Каїди", врізалися у хмарочоси Світового торгового центру, один літак впав на Пентагон і четвертий завдяки спротиву пасажирів не долетів до Вашингтона і розбився в полі у Пенсильванії. 

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Теми: терактСША
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