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Колокола и почти 3000 имен: США вспоминают погибших в терактах 11 сентября

Суббота, 11 сентября 2021, 18:38
Колокола и почти 3000 имен: США вспоминают погибших в терактах 11 сентября
фото cnn

В США с утра проходит церемония памяти почти 3 тысяч человек, погибших в результате терактов 11 сентября 20 лет назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Президент Джо Байден и первая леди посетят все места терактов. К ним в Манхэттене, у мемориала жертвам теракта, присоединились экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон.

 
Фото CNN

Каждый раз в те минуты, когда самолеты врезались в здания, проводились минуты молчания. Первая состоялась возле Национального мемориала 11 сентября в 8:46 по восточному времени, когда первый из захваченных смертниками самолетов врезался в небоскреб Всемирного торгового центра. Следующие минуты молчания провели в 9:03, 9:37, 9:59.

Родственники жертв терактов зачитали вслух имена всех людей, погибших в небоскребах-близнецах. В прошлом году в связи с пандемией имена зачитывали через громкоговоритель с предварительной записи.

Байден и вице-президент Камала Харрис посетят также Шэнксвилл в штате Пенсильвания, где разбился четвертый захваченный самолет - United Airlines Flight 93, который благодаря сопротивлению людей на борту не долетел до своей цели в Вашингтоне.

В час их гибели зачитают все 40 имен пассажиров и членов экипажа. Там ожидается также выступление экс-президента Джорджа Буша. Церемония открылась памятным звоном колоколов.

 
Фото CNN

В канун 20-й годовщины терактов президент США Джо Байден выступил с обращением к нации, напомнив о важности единства. В течение утра 11 сентября свои заявления обнародовали ряд европейских лидеров и глав МИД. От Украины сочувствие американскому народу выразили президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как известно, 11 сентября 2001 четыре самолета, захваченные террористами-смертниками "Аль-Каиды", врезались в небоскребы Всемирного торгового центра, один самолет упал на Пентагон и четвертый благодаря сопротивлению пассажиров не долетел до Вашингтона и разбился в поле в Пенсильвании.

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Темы: терактСША
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