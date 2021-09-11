"Динамо" без проблем переграє "Металіст-1925"

Київське "Динамо" у матчі 7 туру української Прем'єр-ліги з рахунком 2:0 здолало харківський "Металіст-1925".

Джерело: трансляція поєдинку, що пройшов у Харкові у суботу, 11 вересня

Деталі: Динамівці мали визначені проблеми у цій грі лише із часом, коли буде забитий перший гол у ворота господарів поля. У перші 30-ть хвилин у киян був момент в Іллі Шкуріна, але виручив воротар харків'ян Денис Борисенко. Ще в одному епізоді після удару головою Іллі Забарного м'яч пролетів у сантиметрах від штанги.

На 35-й хвилині Томаш Кендзьора забиває гол, але після перегляду ВАР м'яч був скасований через порушення динамівця у штрафному майданчику "Металіста-1925". На 39-й хвилині харків'яни могли повести в рахунку, коли після удару Андрія Ременюка за киян зіграла поперечка воріт.

На другій хвилині другого тайму "Динамо" виходить вперед. Віктор Циганков класно пробив у кут воріт з метрів 13-ти - 1:0. На 52-й хвилині Денис Гармаш зіграв на випередження і забиває другий м'яч у ворота "Металіста-1925". Судді довго дивилися ВАР і зарахували гол Гармаша - 2:0.

До завершення матчу Циганков мав ще пару моментів збільшити рахунок. Спочатку удар Циганкова взяв Борисенко, а в ще одному моменті Віктор не поцілив у ворота. У доданий арбітром час голкіпер "Металіста-1925" зумів відбити ще й удари Олександра Караваєва та Беньяміна Вербича.