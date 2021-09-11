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"Динамо" без проблем обыгрывает "Металлист-1925"

Суббота, 11 сентября 2021, 19:02
фото из соцсетей ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" в матче 7 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:0 обыграло харьковский "Металлист-1925".

Источник: трансляция поединка, который прошел в Харькове в субботу, 11 сентября

Детали: Динамовцы имели определенные проблемы в этой игре только со временем, когда будет забит первый гол в ворота хозяев поля. В первые 30 минут у киевлян был момент у Ильи Шкурина, но выручил вратарь харьковчан Денис Борисенко. Еще в одном эпизоде ​​после удара головой Ильи Забарного мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

На 35-й минуте Томаш Кендзера забивает гол, но после пересмотра VAR мяч был отменен из-за нарушения динамовца в штрафной "Металлиста-1925". На 39-й минуте харьковчане могли повести в счете, когда после удара Андрея Ременюка за киевлян сыграла перекладина.

На второй минуте второго тайма "Динамо" выходит вперед. Виктор Цыганков классно пробил в угол ворот метров с 13-ти - 1:0. На 52-й минуте Денис Гармаш сыграл на опережение и забил второй мяч в ворота "Металлиста-1925". Судьи долго смотрели VAR и засчитали гол Гармаша - 2:0.

До завершения матча Цыганков имел еще пару моментов увеличить счет. Сначала удар Цыганкова взял Борисенко, а в еще одном моменте Виктор не попал в ворота. В добавленное арбитром время голкипер "Металлиста-1925" сумел отбить еще и удары Александра Караваева и Беньямина Вербича.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футболспорт
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