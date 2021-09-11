Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Помер український художник і архітектор Флоріан Юр'єв

Субота, 11 вересня 2021, 19:33

11 вересня після тривалої хвороби пішов з життя український художник, архітектор та мистецтвознавець Флоріан Юрʼєв.

Джерело: повідомлення Національного художнього музею України, організація "Музей сучасного мистецтва" у Facebook

Дослівно: "Це велика втрата для нас усіх, адже Флоріан Юр'єв був винятковим багатогранним митцем, новатором, чия робота, зокрема, додала на карту Києва одні з найцікавіших прикладів архітектури модернізму, які нині є пам’ятками".

Деталі: У громадській організації "Музей сучасного мистецтва" розповіли, що архітектор помер рано вранці у суботу в колі близьких друзів. Йому було 92 роки.

Юрʼєв відомий українцям, зокрема, за проєктом столичної "літаючої тарілки" - частини будівлі Інституту науково-технічної експертизи та інформації, що розташована на станції метро "Либідська". У жовтні 2020 року "літаюча тарілка" увійшла до реєстру памʼяток архітектури України.

"Тарілка" на "Либідській"
фото weekend.today

Окрім цього, Юрʼєв був автором радянського герба Києва (з 1969 до 1995 року), архітектором столичного житлового масиву на "Нивках", співавтором пам'ятника репресованим художникам на території Академії образотворчого мистецтва і архітектури та наземного павільйону станції метро "Хрещатик". Також митець створював скрипкові музичні інструменти й займався педагогічною діяльністю.

Українська правда
Теми: культураКиїв
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Буде ультиматум": гімнаст Верняєв пригрозив змінити громадянство

Головні новини суботи і ночі: 11 вересня, загиблі на Донбасі

Двоє військових загинули на Донбасі, дев’ять отримали поранення

AP: США вилучили систему ПРО в Саудівській Аравії на тлі атак хуситів

У МОК привітали ідею провести Олімпіаду в Україні

відеоДанілов – за перехід України на латинку та обов'язкове вивчення англійської

Усі новини...
культура
У Києві демонтували пам’ятник на честь дружби з Москвою
Як зупинити тотальне знищення культурної спадщини в Україні?
Стало відомо, скільки грошей зібрали на відновлення костелу Святого Миколая
Останні новини
11:16
ДТЕК програв суд по справі скасування плати за передачу електроенергії мережами держкомпанії
11:00
"Буде ультиматум": гімнаст Верняєв пригрозив змінити громадянство
10:17
У Болгарії призначили дату третіх за рік парламентських виборів
10:10
відеоЯремчук забив гол за "Бенфіку" за 5 хвилин після виходу на поле
09:22
Китай "купує" вплив у Центральній і Східній Європі – дослідження
08:39
На вихідні вакцинація йде на спад: у суботу щепили 74 444 українців
08:21
2 196 ковід-хворих і 1 257 госпіталізованих в Україні за суботу
08:00
Головні новини суботи і ночі: 11 вересня, загиблі на Донбасі
07:41
Двоє військових загинули на Донбасі, дев’ять отримали поранення
07:18
Ізраїль вдарив по Сектору Гази
Усі новини...