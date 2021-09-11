Помер український художник і архітектор Флоріан Юр'єв

11 вересня після тривалої хвороби пішов з життя український художник, архітектор та мистецтвознавець Флоріан Юрʼєв.

Джерело: повідомлення Національного художнього музею України, організація "Музей сучасного мистецтва" у Facebook

Дослівно: "Це велика втрата для нас усіх, адже Флоріан Юр'єв був винятковим багатогранним митцем, новатором, чия робота, зокрема, додала на карту Києва одні з найцікавіших прикладів архітектури модернізму, які нині є пам’ятками".

Деталі: У громадській організації "Музей сучасного мистецтва" розповіли, що архітектор помер рано вранці у суботу в колі близьких друзів. Йому було 92 роки.

Юрʼєв відомий українцям, зокрема, за проєктом столичної "літаючої тарілки" - частини будівлі Інституту науково-технічної експертизи та інформації, що розташована на станції метро "Либідська". У жовтні 2020 року "літаюча тарілка" увійшла до реєстру памʼяток архітектури України.

"Тарілка" на "Либідській" фото weekend.today

Окрім цього, Юрʼєв був автором радянського герба Києва (з 1969 до 1995 року), архітектором столичного житлового масиву на "Нивках", співавтором пам'ятника репресованим художникам на території Академії образотворчого мистецтва і архітектури та наземного павільйону станції метро "Хрещатик". Також митець створював скрипкові музичні інструменти й займався педагогічною діяльністю.