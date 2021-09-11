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Умер украинский художник и архитектор Флориан Юрьев

Суббота, 11 сентября 2021, 19:33
Умер украинский художник и архитектор Флориан Юрьев

11 сентября после продолжительной болезни ушел из жизни украинский художник, архитектор и искусствовед Флориан Юрьев.

Источник: сообщение Национального художественного музея Украины, организация "Музей современного искусства" в Facebook

Дословно: "Это большая потеря для нас всех, ведь Флориан Юрьев был исключительным многогранным художником, новатором, чья работа, в частности, добавила на карту Киева одни из самых интересных примеров архитектуры модернизма, которые сейчас являются памятниками".

Детали: В общественной организации "Музей современного искусства" рассказали, что архитектор умер рано утром в субботу в кругу близких друзей. Ему было 92 года.

Юрьев известен украинцам, в частности, по проекту столичной "летающей тарелки" - части здания Института научно-технической экспертизы и информации, расположенной на станции метро "Лыбидская". В октябре 2020 года "летающая тарелка" вошла в реестр памятников архитектуры Украины.

"Тарелка" на "Лыбедской"
фото weekend.today

Кроме этого, Юрьев был автором советского герба Киева (с 1969 до 1995 год), архитектором столичного жилого массива на "Нивках", соавтором памятника репрессированным художникам на территории Академии изобразительного искусства и архитектуры и наземного павильона станции метро "Крещатик". Также художник создавал скрипичные музыкальные инструменты и занимался педагогической деятельностью.

Украинская правда

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Темы: культураКиев
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