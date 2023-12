Роналду повернувся у "Манчестер Юнайтед" й забив два голи у першому ж матчі

Кріштіану Роналду двічі забив у першому матчі після повернення в "Манчестер Юнайтед".

Джерело: Суспільне Спорт

Деталі: Клубний футбол повернувся після паузи на матчі збірних. У чемпіонаті Англії розпочалися поєдинки четвертого туру, і головна увага була спрямована на "Олд Траффорд" - повноцінне повернення в МЮ мав оформити Кріштіану Роналду.

Роналду повернувся у "Манчестер Юнайтед" наприкінці серпня, отримав сьомий номер, але дебюту довелося почекати через паузу на матчі збірних - Кріштіану відправився у розташування Португалії на відбіркові матчі до чемпіонату світу.

У збірній Португалії Роналду провів лише один матч, ставши новим володарем світового рекорду. Після чого достроково прибув у МЮ та почав готуватися до матчу із "Ньюкаслом". У якому ж і здійснив довгоочікуване повернення.

За день перед матчем проти "Ньюкасла" головний тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер натякав на дебют португальця.

На матч з "Ньюкаслом" Сульшер включив Роналду у стартовий склад - на позицію центрального нападника. Крім португальця, в основі з'явилися ще два новачки МЮ - захисник Рафаель Варан та вінгер Джейдон Санчо.

Із Роналду у старті МЮ розпочав матч досить активно. З перших хвилин "манкуніанці" почали атакувати ворота "Ньюкасла". Кріштіану також брав участь в атаках, але перші дії були не досить ефективними.

Проте у компенсований час до першого тайму саме дії Роналду призвели до голу МЮ. З ударом Мейсона Грінвуда голкіпер "Ньюкасала" Фредді Вудман впорався, але помилився, не втримавши м'яча. Роналду був першим на добиванні - 1:0.

