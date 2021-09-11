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Роналду повернувся у "Манчестер Юнайтед" й забив два голи у першому ж матчі

Субота, 11 вересня 2021, 20:18
Фото з Twitter @DillanMUFC

Кріштіану Роналду двічі забив у першому матчі після повернення в "Манчестер Юнайтед".

Джерело: Суспільне Спорт

Деталі: Клубний футбол повернувся після паузи на матчі збірних. У чемпіонаті Англії розпочалися поєдинки четвертого туру, і головна увага була спрямована на "Олд Траффорд" - повноцінне повернення в МЮ мав оформити Кріштіану Роналду.

Роналду повернувся у "Манчестер Юнайтед" наприкінці серпня, отримав сьомий номер, але дебюту довелося почекати через паузу на матчі збірних - Кріштіану відправився у розташування Португалії на відбіркові матчі до чемпіонату світу.

У збірній Португалії Роналду провів лише один матч, ставши новим володарем світового рекорду. Після чого достроково прибув у МЮ та почав готуватися до матчу із "Ньюкаслом". У якому ж і здійснив довгоочікуване повернення.

За день перед матчем проти "Ньюкасла" головний тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер натякав на дебют португальця.

На матч з "Ньюкаслом" Сульшер включив Роналду у стартовий склад - на позицію центрального нападника. Крім португальця, в основі з'явилися ще два новачки МЮ - захисник Рафаель Варан та вінгер Джейдон Санчо.

Із Роналду у старті МЮ розпочав матч досить активно. З перших хвилин "манкуніанці" почали атакувати ворота "Ньюкасла". Кріштіану також брав участь в атаках, але перші дії були не досить ефективними.

Проте у компенсований час до першого тайму саме дії Роналду призвели до голу МЮ. З ударом Мейсона Грінвуда голкіпер "Ньюкасала" Фредді Вудман впорався, але помилився, не втримавши м'яча. Роналду був першим на добиванні - 1:0.

Особливо ефектно відреагували на гол Роналду вболівальники на "Олд Траффорд". Стадіон "вибухнув", загудівши у момент його фірмового стрибка.

У другому таймі "Ньюкасл" зрівняв рахунок: помилкою Люка Шоу скористалися Аллен Сен-Максимен та Хаві Манкільо, який і забив гол у ворота МЮ. Але перевага гостей була нетривалою: той-таки Роналду, отримавши пас від Шоу, відірався від суперника і направив м'яча точно між ніг голкіперу.

Гол Роналду не став єдиним у МЮ в матчі. Третім м'яч забив партнер Кріштіану по збірній Португалії Бруну Фернандеш, а на 90+2 хвилині "Манчестер Юнайтед" забив четвертий гол (відзначився Джессі Лінгард).

Роналду відіграв усі 90 хвилин на полі, МЮ завдяки його голам здобув перемогу у матчі та очолив турнірну таблицю чемпіонату.

Наступний матч у футболці МЮ Роналду може провести вже у вівторок, 14 вересня - у Лізі чемпіонів проти "Янг Бойз".

Теми: футболспорт
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