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Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" и забил два гола в первом же матче

Суббота, 11 сентября 2021, 20:18
Фото из Twitter @DillanMUFC

Криштиану Роналду дважды забил в первом матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед".

Источник: Суспільне Спорт

Детали: Клубный футбол вернулся после паузы на матчи сборных. В чемпионате Англии начались поединки четвертого тура, и главное внимание было направлено на "Олд Траффорд" - полноценное возвращение в МЮ должен был оформить Криштиану Роналду.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" в конце августа, получил седьмой номер, но дебюта пришлось подождать из-за паузы на матчи сборных - Криштиану отправился в Португалию на отборочные матчи к чемпионату мира.

В сборной Португалии Роналду провел лишь один матч, став новым обладателем мирового рекорда. После чего досрочно прибыл в МЮ и начал готовиться к матчу с "Ньюкаслом". Во время которого и совершил долгожданное возвращение.

За день перед матчем против "Ньюкасла" главный тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер намекал на дебют португальца.

На матч с "Ньюкаслом" Сульшер включил Роналду в стартовый состав - на позицию центрального нападающего. Кроме португальца, в основе появились еще два новичка МЮ - защитник Рафаэль Варан и вингер Джейдон Санчо.

С Роналду в старте МЮ начал матч достаточно активно. С первых минут "манкунианцы" начали атаковать ворота "Ньюкасла". Криштиану также участвовал в атаках, но первые действия были недостаточно эффективными.

Однако в компенсированное время к первому тайму именно действия Роналду привели к голу МЮ. С ударом Мейсона Гринвуда голкипер "Ньюкасала" Фредди Вудман справился, но ошибся, не удержав мяч. Роналду был первым на добивании - 1:0.

Особенно эффектно отреагировали на гол Роналду болельщики на "Олд Траффорд". Стадион "взорвался", загудев в момент его фирменного прыжка.

Во втором тайме "Ньюкасл" сравнял счет: ошибкой Люка Шоу воспользовались Аллен Сен-Максимен и Хави Манкильо, который и забил гол в ворота МЮ. Но преимущество гостей было недолгим: тот же Роналду, получив пас от Шоу, оторвался от соперника и направил мяч точно между ног голкиперу.

Гол Роналду не стал единственным в МЮ в матче. Третьим мяч забил партнер Криштиану по сборной Португалии Бруну Фернандеш, а на 90+2 минуте "Манчестер Юнайтед" забил четвертый гол (отличился Джесси Лингард).

Роналду сыграл все 90 минут на поле, МЮ благодаря его голам одержал победу в матче и возглавил турнирную таблицу чемпионата.

Следующий матч в футболке МЮ Роналду может провести уже во вторник, 14 сентября - в Лиге чемпионов против "Янг Бойз".

Темы: футболспорт
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