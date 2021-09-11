Зеленський говоритиме із очільником МОК про проведення Олімпіади в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорить із главою Міжнародного олімпійського комітету можливість проведення Олімпіади в Україні.

Джерело: Зеленський під час брифінгу в Києві з головою МОК Томасом Бахом

Деталі: Зеленський та Бах поспілкувалися з представниками ЗМІ після відвідання території Urban Park.

Глава держави при цьому сказав, що обговорить з очільником МОК майбутнє України, зокрема, перспективи стати країною, що приймає Олімпіаду.

Пряма мова: "Частина нашої розмови буде стосуватися майбутнього України, скільки потрібно всього зробити Україні, щоб наблизити можливість нашої держави і стати країною, яка буде зустрічати Олімпійські ігри.

Дуже хочеться, щоб ми були такою країною".