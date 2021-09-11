Зеленский обсудит с главой МОК проведение Олимпиады в Украине
Суббота, 11 сентября 2021, 20:56
Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудит с главой Международного олимпийского комитета возможность проведения Олимпиады в Украине.
Источник: Зеленский во время брифинга в Киеве с председателем МОК Томасом Бахом
Детали: Зеленский и Бах пообщались с представителями СМИ после посещения территории Urban Park.
Глава государства при этом сказал, что обсудит с руководителем МОК будущее Украины, в частности перспективы стать страной, принимающей Олимпиаду.
Прямая речь: "Часть нашего разговора будет касаться будущего Украины, сколько нужно всего сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства и стать страной, которая будет встречать Олимпийские игры.
Очень хочется, чтобы мы были такой страной".