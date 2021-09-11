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Зеленский обсудит с главой МОК проведение Олимпиады в Украине

Суббота, 11 сентября 2021, 20:56
Фото с сайта МОК

Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудит с главой Международного олимпийского комитета возможность проведения Олимпиады в Украине.

Источник: Зеленский во время брифинга в Киеве с председателем МОК Томасом Бахом

Детали: Зеленский и Бах пообщались с представителями СМИ после посещения территории Urban Park.

Глава государства при этом сказал, что обсудит с руководителем МОК будущее Украины, в частности перспективы стать страной, принимающей Олимпиаду.

Прямая речь: "Часть нашего разговора будет касаться будущего Украины, сколько нужно всего сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства и стать страной, которая будет встречать Олимпийские игры.

Очень хочется, чтобы мы были такой страной".

Темы: ОлимпиадаЗеленскийспортУкраина
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