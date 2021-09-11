Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Венеційському кінофестивалі відзначили фільм "Цензорка" про одеську в'язницю

Субота, 11 вересня 2021, 23:31
Кадр з фільму "Цензорка"

Три фільми, так чи інакше пов'язані з Україною, потрапили до конкурсної програми 78-го Венеційського кінофестивалю, але нагороду отримала лише стрічка "Цензорка".

Джерело: BBC

Деталі: Стрічку "Цензорка" відзначили за найкращий сценарій у конкурсі Горизонти (Orizzonti) Венеційського кінофестивалю.

Фільм "107 матерів"/"Цензорка" є спільним виробництвом України, Словаччини та Чехії, а режисером виступив словак Петер Керекес.

Стрічка розповідає історію молодої жінки Лесі, яку засудили до ув'язнення. Вона народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: ув'язненими, медсестрами та наглядачками, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та матерями з дітьми.

Стрічку знімали влітку 2019 року в Одесі, у "Чорноморській виправній колонії №74".

У цій же програмі за нагороди змагався ще інший український фільм - стрічка "Носоріг" Олега Сенцова.

Головну нагороду в програмі "Горизонти", за найкращий фільм, здобула литовська кримінальна драма "Пілігрими" режисера Луаринаса Барейси.

За головну нагороду фестивалю - "Золотого лева" - змагався новий фільм Валентина Васяновича "Відблиск". Він увійшов до основної конкурсної програми.

При цьому головну нагороду фестивалю, "Золотого лева", отримала стрічка режисерки Одрі Діван "Подія". Фільм розповідає історію про французьку студентку на початку 60-х, яка завагітніла, але немає законної можливості зробити аборт.

"Срібного лева" отримала Джейн Кемпіон за стрічку від Netflix "Сила собаки" з Бенедиктом Камбербетчем та Кірстен Данст у головних ролях.

Італійський режисер Пабло Соррентіно отримав гран-прі журі за його автобіографічну драму "Рука бога".

Пенелопа Круз отримала нагороду як найкраща акторка за роль у новій стрічці Педро Альмадовара "Паралельні матері".

Теми: кіно
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Прессекретар Зеленського: Навіщо зустрічатися з Путіним, якщо не говорити про Крим?

Окупанти знову вбили українського військового

У Києві п'яний водій влетів у патрульне авто, поліцейські в лікарні

Данілов: Ми можемо повоювати за територію Криму, але...

Лукашенко заявив, що Білорусь закупить у Росії зброї більш ніж на $1 млрд

Суддю Печерського райсуду знайшли мертвим на Київщині

Усі новини...
кіно
Помер Бельмондо
Кіберполіція викрила піратський онлайн-кінотеатр: один з найбільших в інтернеті
Лозниця і Пустота: про фільм "Бабин Яр. Контекст"
Останні новини
18:22
Іран поновлює співпрацю з МАГАТЕ
18:15
У суботу на фронті загинув батько трьох дітей з Кіровоградщини
18:01
Бензини А-92, А-95 і дизельне паливо незначно подорожчали за тиждень
17:46
Прессекретар Зеленського: Навіщо зустрічатися з Путіним, якщо не говорити про Крим?
17:34
Мер Парижу оголосила про участь у президентських виборах
17:21
Окупанти знову вбили українського військового
17:07
Путін хоче бачити протоколи виступу гімнасток на Олімпіаді
16:46
У Києві п'яний водій влетів у патрульне авто, поліцейські в лікарні
16:39
Сформована рада громадського контролю при БЕБ
16:29
Чехія за запитом України затримала учасника окупації Криму
Усі новини...