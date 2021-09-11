На Венеційському кінофестивалі відзначили фільм "Цензорка" про одеську в'язницю

Три фільми, так чи інакше пов'язані з Україною, потрапили до конкурсної програми 78-го Венеційського кінофестивалю, але нагороду отримала лише стрічка "Цензорка".

Джерело: BBC

Деталі: Стрічку "Цензорка" відзначили за найкращий сценарій у конкурсі Горизонти (Orizzonti) Венеційського кінофестивалю.

Фільм "107 матерів"/"Цензорка" є спільним виробництвом України, Словаччини та Чехії, а режисером виступив словак Петер Керекес.

Стрічка розповідає історію молодої жінки Лесі, яку засудили до ув'язнення. Вона народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: ув'язненими, медсестрами та наглядачками, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та матерями з дітьми.

Стрічку знімали влітку 2019 року в Одесі, у "Чорноморській виправній колонії №74".

У цій же програмі за нагороди змагався ще інший український фільм - стрічка "Носоріг" Олега Сенцова.

Головну нагороду в програмі "Горизонти", за найкращий фільм, здобула литовська кримінальна драма "Пілігрими" режисера Луаринаса Барейси.

За головну нагороду фестивалю - "Золотого лева" - змагався новий фільм Валентина Васяновича "Відблиск". Він увійшов до основної конкурсної програми.

При цьому головну нагороду фестивалю, "Золотого лева", отримала стрічка режисерки Одрі Діван "Подія". Фільм розповідає історію про французьку студентку на початку 60-х, яка завагітніла, але немає законної можливості зробити аборт.

"Срібного лева" отримала Джейн Кемпіон за стрічку від Netflix "Сила собаки" з Бенедиктом Камбербетчем та Кірстен Данст у головних ролях.

Італійський режисер Пабло Соррентіно отримав гран-прі журі за його автобіографічну драму "Рука бога".

Пенелопа Круз отримала нагороду як найкраща акторка за роль у новій стрічці Педро Альмадовара "Паралельні матері".