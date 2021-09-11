Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Венецианском кинофестивале наградили фильм "Цензорка" об одесской тюрьме

Суббота, 11 сентября 2021, 23:31
Кадр из фильма "Цензорка"

Три фильма, так или иначе связанные с Украиной, попали в конкурсную программу 78-го Венецианского кинофестиваля, но награду получила только лента "Цензорка".

Источник: BBC

Детали: Ленту "Цензорка" отметили за лучший сценарий в конкурсе Горизонты (Orizzonti) Венецианского кинофестиваля.

Фильм "107 матерей"/"Цензорка" является совместным производством Украины, Словакии и Чехии, а режиссером выступил словак Петер Керекес.

Лента рассказывает историю молодой женщины Леси, которую приговорили к заключению. Она родила первенца и попала в мир, населенный только женщинами: заключенными, медсестрами и надзирательницами, женами и вдовами, дочерьми, сестрами, беременными и матерями с детьми.

Ленту снимали летом 2019 года в Одессе, в "Черноморской исправительной колонии №74".

В этой же программе за награды боролся еще один украинский фильм - лента "Носорог" Олега Сенцова.

Главную награду в программе "Горизонты" за лучший фильм получила литовская криминальная драма "Пилигримы" режиссера Луаринаса Барейсы.

За главную награду фестиваля - "Золотого льва" - соревновался новый фильм Валентина Васяновича "Блик". Он вошел в основную конкурсную программу.

При этом главную награду фестиваля, "Золотого льва", получила лента режиссера Одри Диван "Событие". Фильм рассказывает историю о французской студентке в начале 60-х, которая забеременела, но не имеет законной возможности сделать аборт.

"Серебряного льва" получила Джейн Кэмпион за фильм от Netflix "Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст в главных ролях.

Итальянский режиссер Пабло Соррентино получил гран-при жюри за автобиографическую драму "Рука бога".

Пенелопа Круз получила награду как лучшая актриса за роль в новой ленте Педро Альмодовара "Параллельные матери".

Темы: кино
powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Мы можем повоевать за территорию Крыма, но...

Лукашенко заявил, что Беларусь закупит у России оружия более чем на $1 млрд

Судью Печерского райсуда нашли мертвым в Киевской области

В 4 областях динамика госпитализаций превысила норму "зеленой зоны"

"Будет ультиматум": гимнаст Верняев пригрозил сменить гражданство

Главные новости субботы и ночи: 11 сентября, погибшие на Донбассе

Все новости...
кино
Умер Бельмондо
Киберполиция разоблачила пиратский онлайн-кинотеатр: один из крупнейших в интернете
Лозница и Пустота: о фильме "Бабий Яр. Контекст"
Последние новости
16:39
Сформирован совет общественного контроля при БЭБ
16:29
Чехия по запросу Украины задержала участника оккупации Крыма
16:20
В Украине будет тепло, но местами дождливо
15:55
"Укрэнерго" ищет независимых членов в набсовет
15:49
фотоМарш KharkivPride прошел почти без эксцессов
15:39
В Испании около популярного курорта четвертый день бушуют лесные пожары
15:30
Беларусь не будет разговаривать с Западом, пока не снимут санкции – Лукашенко
15:15
Антимонопольщики отклонили менее 1% от количества госпомощи
14:57
Данилов: Мы можем повоевать за территорию Крыма, но...
14:39
В Греции полиция применила слезоточивый газ и водометы на акциях против обязательной вакцинации
Все новости...