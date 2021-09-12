Біля аеропорту в Іраку збили безпілотник, було чути вибухи

Безпілотник був збитий недалеко від міжнародного аеропорту Ербіль на півночі Іраку, де дислоковані американські війська.

Джерело: Reuters з посиланням на свідків та Службу внутрішньої безпеки автономного курдського регіону Іраку, столицею якого є Ербіль

Деталі: Служба внутрішньої безпеки спочатку заявила, що три ракети впали недалеко від аеропорту. У другій заяві зазначається, що атака була здійснена за допомогою дронів, заряджених вибухівкою.

Повідомлень про жертви поки не надходило. Свідки заявили, що чули як мінімум шість вибухів в цьому районі.

Аеропорт в Ербілі за останній рік кілька разів зазнавав атак, зокрема з допомогою дронів з вибухівкою. Офіційні особи США звинувачують в попередніх нападах шиїтські мусульманські ополчення, пов'язані з Іраном, які заприсяглися боротися, поки країну не покинуть 2500 американських військовослужбовців.

Сили США очолюють міжнародну військову коаліцію, чиїм завданням є допомога іракським силам в боротьбі із залишками сунітського екстремістського угруповання "Ісламська держава".