Возле аэропорта в Ираке сбили беспилотник, были слышны взрывы

Беспилотник был сбит недалеко от международного аэропорта Эрбиль на севере Ирака, где дислоцированы американские войска.

Источник: Reuters со ссылкой на свидетелей и Службу внутренней безопасности автономного курдского региона Ирака, столицей которого является Эрбиль

Детали: Служба внутренней безопасности сначала заявила, что три ракеты упали недалеко от аэропорта. Во втором заявлении отмечается, что атака была осуществлена ​​с помощью дронов, заряженных взрывчаткой.

Сообщений о жертвах пока не поступало. Свидетели заявили, что слышали как минимум шесть взрывов в этом районе.

Аэропорт в Эрбиле за последний год несколько раз подвергался атакам, в частности с помощью беспилотников со взрывчаткой. Официальные лица США обвиняют в предыдущих нападениях шиитские мусульманские ополчения, связанные с Ираном, которые поклялись бороться, пока страну не покинут 2500 американских военнослужащих.

Силы США возглавляют международную военную коалицию, задачей которой является помощь иракским силам в борьбе с остатками суннитской экстремистской группировки "Исламское государство".