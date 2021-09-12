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У відділку поліції в Чорноморську помер чоловік

Неділя, 12 вересня 2021, 03:11
У відділку поліції в Чорноморську помер чоловік

У вбиральні відділку поліції в Чорноморську знайшли тіло чоловіка.

Джерело: Нацполіція Одещини

Деталі: Мова йде про відділок №2 Одеського райуправління №2.

Померлому чоловіку було 39 років. У відділку чоловік був як заявник: його з місцевого супермаркету доставили працівники поліції охорони, до яких він звернувся з приводу крадіжки у нього гаманця.

Зазначається, що чоловік попросився у вбиральню, де за кілька хвилин його тіло без ознак життя виявили поліцейські. Тіло виявили близько третьої дня. На місце відразу ж викликали медиків, які констатували смерть.

Як повідомляється, ознак насильницької смерті не було. Для встановлення причини смерті тіло направили на експертизу.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ з позначкою "природня смерть".

"Українська правда" в Threads

Теми: Одеська областьполіція
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