Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В отделении полиции в Черноморске умер мужчина

Воскресенье, 12 сентября 2021, 03:11

В уборной отделения полиции в Черноморске нашли тело мужчины.

Источник: Нацполиция в Одесской области

Детали: Речь идет об участке №2 Одесского райуправления №2.

Умершему мужчине было 39 лет. В участке мужчина был как заявитель: его из местного супермаркета доставили работники полиции охраны, к которым он обратился по поводу кражи у него кошелька.

Отмечается, что мужчина попросился в уборную, где за несколько минут его тело без признаков жизни обнаружили полицейские. Тело обнаружили около трех дня. На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть.

Как сообщается, признаков насильственной смерти не было. Для установления причины смерти тело направили на экспертизу.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК с пометкой "естественная смерть".

Темы: Одесская областьполиция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Почти у 1,5 тысяч израильтян по возвращении из Украины обнаружили COVID

Пресс-секретарь Зеленского: Зачем встречаться с Путиным, если не говорить о Крыме?

Оккупанты опять убили украинского военного

В Киеве пьяный водитель влетел в патрульное авто, полицейские в больнице

Данилов: Мы можем повоевать за территорию Крыма, но...

Лукашенко заявил, что Беларусь закупит у России оружия более чем на $1 млрд

Все новости...
Одесская область
В Одесской области задержали террориста "Исламского государства"
42 ребенка заразились коронавирусом в "Молодой гвардии" в Одессе
На Одесчине произошел пожар в порту
Последние новости
19:45
Папа Франциск в Будапеште призвал помогать беженцам
19:27
Почти у 1,5 тысяч израильтян по возвращении из Украины обнаружили COVID
19:01
Новости экономики: спор за часть "Большевика", СНБО рассмотрит "банкопад"
18:57
На Киевщине грузовик столкнулся с локомотивом
18:22
Иран возобновляет сотрудничество с МАГАТЭ
18:15
Отец троих детей с Кировоградской области погиб в субботу на фронте
18:01
Бензины А-92, А-95 и дизельное топливо незначительно подорожали за неделю
17:46
Пресс-секретарь Зеленского: Зачем встречаться с Путиным, если не говорить о Крыме?
17:34
Мэр Парижа объявила об участии в президентских выборах
17:21
Оккупанты опять убили украинского военного
Все новости...