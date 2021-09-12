В отделении полиции в Черноморске умер мужчина

В уборной отделения полиции в Черноморске нашли тело мужчины.

Источник: Нацполиция в Одесской области

Детали: Речь идет об участке №2 Одесского райуправления №2.

Умершему мужчине было 39 лет. В участке мужчина был как заявитель: его из местного супермаркета доставили работники полиции охраны, к которым он обратился по поводу кражи у него кошелька.

Отмечается, что мужчина попросился в уборную, где за несколько минут его тело без признаков жизни обнаружили полицейские. Тело обнаружили около трех дня. На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть.

Как сообщается, признаков насильственной смерти не было. Для установления причины смерти тело направили на экспертизу.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК с пометкой "естественная смерть".