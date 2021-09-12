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AP: США вилучили систему ПРО в Саудівській Аравії на тлі атак хуситів

Неділя, 12 вересня 2021, 04:10

США вилучили свою найсучаснішу систему протиракетної оборони і батареї Patriot з Саудівської Аравії в останні тижні, незважаючи на те, що королівство продовжує зазнавати повітряних атак з боку єменських повстанців-хуситів.

Джерело: супутникові фотографії, проаналізовані Associated Press

Деталі: Передислокація сталася з авіабази принца Султана. Авіабаза прийняла кілька тисяч американських військовослужбовців після ракетно-безпілотної атаки 2019 року на центр видобутку нафти королівства. Цей напад, хоча і був заявлений як йеменських повстанців-хуситів, імовірно, було скоєно Іраном, згідно з експертами і залишками уламків. Тегеран заперечує факт нападу.

На північний захід від злітно-посадкової смуги авіабази на території площею 1 квадратний кілометр американські війська розмістили ракетні батареї Patriot, а також систему протиракетної оборони THAAD.

На супутниковому знімку, зробленому AP в кінці серпня, видно, що деякі батареї вилучені з цього району, хоча там все ще можна було спостерігати активність і транспортні засоби. Супутниковий знімок Planet Lab з високою роздільною здатністю, зроблений в п'ятницю, засвідчив, що батарейні блоки на цьому місці розряджені, без видимої активності.

Представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив "передислокацію деяких засобів ППО". Він сказав, що США зберігають "широку і глибоку" прихильність своїм близькосхідним союзникам. У заяві AP міністерство оборони Саудівської Аравії зазначило, що "передислокація деяких оборонних засобів дружніх Сполучених Штатів Америки з регіону здійснюється за допомогою загального розуміння і перебудови оборонних стратегій як атрибуту оперативного розгортання та дислокації".

Чутки про передислокацію ходили кілька місяців.

Теми: СШАСаудівська Аравія
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