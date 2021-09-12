AP: США изъяли систему ПРО в Саудовской Аравии на фоне атак хуситов

США изъяли свою самую современную систему противоракетной обороны и батареи Patriot из Саудовской Аравии в последние недели, несмотря на то, что королевство продолжает подвергаться воздушным атакам со стороны йеменских повстанцев-хуситов.

Источник: спутниковые фотографии, проанализированы Associated Press

Детали: Передислокация произошла с авиабазы ​​принца Султана. Авиабаза приняла несколько тысяч американских военнослужащих после ракетно-беспилотной атаки 2019 года на центр добычи нефти королевства. Это нападение, хотя и было заявлено как йеменских повстанцев-хуситов, вероятно, было совершено Ираном, согласно экспертам и остаткам обломков. Тегеран отрицает факт нападения.

К юго-западу от взлетно-посадочной полосы авиабазы ​​на территории площадью 1 квадратный километр американские войска разместили ракетные батареи Patriot, а также систему противоракетной обороны THAAD.

На спутниковом снимке, сделанном AP в конце августа, видно, что некоторые батареи изъяты из этого района, хотя там все еще можно было наблюдать активность и транспортные средства. Спутниковый снимок Planet Lab с высоким разрешением, сделанный в пятницу, показал, что батарейные блоки на этом месте разряжены, без видимой активности.

Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил "передислокации некоторых средств ПВО". Он сказал, что США сохраняют "широкую и глубокую" приверженность своим ближневосточным союзникам. В заявлении AP министерство обороны Саудовской Аравии отметило, что "передислокация некоторых оборонных средств дружеских Соединенных Штатов Америки из региона осуществляется с помощью общего понимания и перестройки оборонных стратегий как атрибута оперативного развертывания и дислокации".

Слухи о передислокации ходили несколько месяцев.