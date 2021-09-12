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Яремчук забив гол за "Бенфіку" за 5 хвилин після виходу на поле

Неділя, 12 вересня 2021, 10:10
Яремчук, ФК "Бенфіка"

Нападник збірної України з футболу Роман Яремчук забив гол за португальський ФК "Бенфіка" у ворота Санта-Клари у матчі п'ятого туру чемпіонату Португалії.

Джерело: Liga.net і "Суспільне"

Деталі: Яремчук забив гол 11 вересня за 5 хвилин після виходу на заміну.

Українець вийшов на заміну на 63-й хвилині матчу, а відзначився вже на 68-й. Яремчук забив гол, випередивши захисника і замкнувши "простріл" партнера з декількох метрів.

Гол Яремчука став п'ятим у матчі для "Бенфіки".

Поєдинок закінчився з рахунком 0:5.

"Бенфіка" одноосібно лідирує в португальській Прімейрі, здобувши п'ять перемог у п'яти стартових турах.

Роман Яремчук забив уже другий гол за португальську "Бенфіку". У відборі на чемпіонат світу-2022 він забив у грі з Казахстаном, хоча та гра закінчилася з результатом (2:2).

Довідка: Яремчук є вихованцем львівських "Карпат" і київського "Динамо". В Україні на дорослому рівні виступав за "Динамо", "Динамо-2" й "Олександрію".

У 2017-му перейшов у бельгійський "Гент", де став одним із лідерів команди.

Влітку 2021-го, після успішного Євро-2020 (разом із Андрієм Ярмоленком він був найкращим бомбардиром збірної України), перейшов у "Бенфіку".

Теми: футболспортПортугалія
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