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Яремчук забил гол за "Бенфику" через 5 минут после выхода на поле 

Воскресенье, 12 сентября 2021, 10:10
Яремчук забил гол за Бенфику через 5 минут после выхода на поле 
Яремчук, ФК "Бенфика"

Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук забил гол за португальский ФК "Бенфика" в ворота Санта-Клары в матче пятого тура чемпионата Португалии.

Источник: Liga.net и "Суспільне"

Детали: Яремчук забил гол 11 сентября по 5 минут после выхода на замену.

Украинец вышел на замену на 63-й минуте матча, а отметился уже на 68-й. Яремчук забил гол, опередив защитника и замкнув "прострел" партнера с нескольких метров.

Гол Яремчука стал пятым в матче для "Бенфики". 

Поединок закончился со счетом 0:5. 

"Бенфика" единолично лидирует в португальской Примейре, добыв пять побед в пяти стартовых турах.

Роман Яремчук забил уже второй гол за португальскую "Бенфику". В отборе на чемпионат мира-2022 он забил в игре с Казахстаном, хотя та игра закончилась с результатом (2: 2).

Справка: Яремчук является воспитанником львовских "Карпат" и киевского "Динамо". В Украине на взрослом уровне выступал за "Динамо", "Динамо-2" и "Александрию".

В 2017-м перешел в бельгийский "Гент", где стал одним из лидеров команды.

Летом 2021-го, после успешного Евро-2020 (вместе с Андреем Ярмоленко он был лучшим бомбардиром сборной Украины), перешел в "Бенфику".

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Темы: футболспортПортугалия
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