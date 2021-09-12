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Україна повинна залишитись транзитером газу після 2024 року – Меркель

Неділя, 12 вересня 2021, 11:26
Меркель і Зеленський у Берліні 11 липня 2021 року, фото ОПУ

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вкотре наголосила, що Україна має й надалі залишатися транзитною країною для російського газу й після 2024 року, коли закінчиться термін дії угоди між двома країнами про транзит.

Про це вона заявила після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Я чітко дала зрозуміти, що нам важливо, щоб Україна залишалася транзитною країною для російського газу", - сказала Меркель.

Моравецький наголосив, що збереження за Україною та Польщею статусу країн-транзитерів російського газу до ЄС, попри введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", знизить ймовірність шантажу з боку Росії.

"Гарантії транзиту газу через територію України, Польщі в Західну Європу ... є тим елементом, що зменшує можливість шантажу з боку Росії, шантажу цінами, але, що значно важливіше, політичного шантажу", - сказав він.

Нагадаємо, російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Раніше повідомлялося, що "Газпром" планує розпочати подачу природного газу по "Північному потоку-2" з наступного місяця.

22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США. Єврокомісія направила відповідь Києву і заявила "про готовність продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних з енергетикою".

Читайте також: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream-2

Теми: Північний потік-2газМеркельЄвропаРосія
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