Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина должна остаться транзитером газа после 2024 года - Меркель

Воскресенье, 12 сентября 2021, 11:26
Меркель и Зеленский в Берлине 11 июля 2021 года, фото ОПУ

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что Украина и в дальнейшем должна оставаться транзитной страной для российского газа и после 2024 года, когда закончится срок действия соглашения между двумя странами о транзите.

Об этом она заявила после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Я четко дала понять, что нам важно, чтобы Украина оставалась транзитной страной для российского газа", - сказала Меркель.

Моравецкий отметил, что сохранение за Украиной и Польшей статуса стран-транзитеров российского газа в ЕС, несмотря на ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", снизит вероятность шантажа со стороны России.

"Гарантии транзита газа через территорию Украины, Польши в Западную Европу ... являются тем элементом, который уменьшает возможность шантажа со стороны России, шантажа ценами, но, что гораздо важнее, политического шантажа", - сказал он.

Напомним, российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует начать подачу газа по "Северному потоку-2" с октября.

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом о консультациях по "Северному потоку-2" после официального объявления о соглашении между Германией и США. Европейская комиссия направила ответ Киеву, заявив "о готовности продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой".

Читайте также: За кулисами газового поражения: как появилось и что изменит для Украины соглашение о Nord Stream-2

Темы: Северный поток-2газМеркельЕвропаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Надеемся, что не войдем в жесткие ограничения – Кличко о локдауне в Киеве

Стало известно имя погибшего военного: ракета попала в грузовик

Белый дом предупреждает об угрозах энергетической безопасности Европы уже зимой

фото, видеоПьяная ДТП в Киеве: столкнулись 8 авто, 5 госпитализированных

Почти у 1,5 тысяч израильтян по возвращении из Украины обнаружили COVID

Пресс-секретарь Зеленского: Зачем встречаться с Путиным, если не говорить о Крыме?

Все новости...
Северный поток-2
Витренко рассказал, на что может пойти РФ после запуска "Северного потока-2"
"Северный поток-2" должен рассматриваться в Нормандском формате – Ермак
Россия уже использует "Северный поток-2" как оружие против Украины – Ермак
Последние новости
03:47
Агента ФСБ РФ осудили в Житомирской области на 8 лет тюрьмы
02:47
"Теоретически возможна" – Песков об интеграции России и Беларуси
01:58
Северная Корея успешно испытала новые крылатые ракеты дальнего радиуса
01:05
Пожар на юге Испании: 2 500 эвакуированных человек, почти 7 тысяч га уничтоженного леса
00:22
Надеемся, что не войдем в жесткие ограничения – Кличко о локдауне в Киеве
23:39
Лидер "Аль-Каиды" появился на видео после слухов о его смерти
23:17
В России упал пассажирский самолет, четверо погибших
22:55
Стало известно имя погибшего военного: ракета попала в грузовик
22:21
В Симферополе открыли памятник организатору "красного террора" Дзержинскому
21:36
Белый дом предупреждает об угрозах энергетической безопасности Европы уже зимой
Все новости...