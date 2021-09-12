US Open: в України найкращий результат за 10 років завдяки юніору Бєлінському

Український тенісист В'ячеслав Бєлінський у парі з болгарином Петром Нестеровим поступився у фіналі юніорського US Open: у чоловічому парному фіналі дует програв представникам Франції та Гонконгу – Максу Вестфалу й Коулману Вону – з рахунком 3:6, 7:5, 1:10.

Джерело: "Суспільне спорт"

Деталі: Зазначається, що це – найкращий результат України за 10 років у цьому розряді.

Після програного першого сету Бєлінський і Нестеров змогли нав'язати боротьбу в другому та зрівняти рахунок, але суперники майже всуху взяли вирішальний тай-брейк.

17-річний Бєлінський і 18-річний Нестеров мали восьмий номер посіву. Для них це був перший фінал Великого шолома в кар'єрі. До цього дует доходив до півфіналу Ролан Ґаррос та 2-го кола Вімблдону.

Бєлінський також грав на цьому US Open у одиночній сітці, де був сьомим сіяним і дійшов до третього кола. Участь у юніорському мейджорі США для В'ячеслава стала дебютною.

Це вже вдруге за сезон українські тенісисти доходять до парного фіналу серед хлопців на турнірі Великого шолома. У 2021 році фіналістом Ролан Ґаррос став 17-річний Герман Самофалов, який грав у парі з бельгійцем Мартіном Кацем, проте титул також не взяв.

Саме на US Open востаннє українець грав у фіналі цього розряду в 2011 році, коли Владислав Манафов із Максімом Дубаренком, який тоді представляв Молдову, теж поступилися у фіналі.

УНІАН також повідомляє про сенсаційний виграш британської тенісистки Емми Радукану.

У фіналі на Відкритому чемпіонаті США 18-річна Радукану не залишила шансів 19-річній Лейлі Фернандес з Канади (№73 WTA) – рахунок: 6:4, 6:3.

Уперше дві несіяні тенісистки грали між собою у матчі за головний трофей змагань, уперше за 22 роки дві тінейджерки дійшли до фіналу.

Радукану стала першою британкою за 53 роки, якій підкорився трофей US Open.

Також Радукану стала наймолодшою тріумфаторкою турніру Великого шолома з часів Вімблдону-2004 (тоді сенсацію створила Марія Шарапова).