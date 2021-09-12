US Open: у Украины самый лучший результат за 10 лет благодаря юниору Белинскому

Украинский теннисист Вячеслав Белинский в паре с болгарином Петром Нестеровым уступил в финале юниорского US Open: в мужском парном финале дуэт проиграл представителям Франции и Гонконга – Максу Вестфалу и Коулману Вону – со счетом 3: 6, 7: 5, 1:10.

Источник: "Суспільне спорт"

Детали: Отмечается, что это – лучший результат Украины за 10 лет в этом разряде.

После проигранного первого сета Белинский и Нестеров смогли навязать борьбу во втором и сравнять счет, но соперники почти всухую приняли решающий тай-брейк.

17-летний Белинский и 18-летний Нестеров имели восьмой номер посева. Для них это был первый финал Большого шлема в карьере. До этого дуэт доходил до полуфинала Ролан Гаррос и 2-го круга Уимблдона.

Белинский также играл на этом US Open в одиночной сетке, где был седьмым сеяным и дошел до третьего круга. Участие в юниорском Мейджор США для Вячеслава стало дебютным.

Это уже второй раз за сезон украинские теннисисты доходят до парного финала среди юношей на турнире Большого шлема. В 2021 году финалистом Ролан Гаррос стал 17-летний Герман Самофалов, который играл в паре с бельгийцем Мартином Кацем, однако титул также не взял.

Именно на US Open в последний раз украинец играл в финале этого разряда в 2011 году, когда Владислав Манафов с Максимом Дубаренко, который тогда представлял Молдову, тоже уступили в финале.

УНИАН также сообщает о сенсационном выигрыше британской теннисистки Эммы Радукану.

В финале на Открытом чемпионате США 18-летняя Радукану не оставила шансов 19-летней Лейли Фернандес из Канады (№73 WTA) – счет 6: 4, 6:3.

Впервые две несеянные теннисистки играли между собой в матче за главный трофей соревнований, впервые за 22 года две тинейджерки дошли в финал.

Радукану стала первой британкой за 53 года, которой покорился трофей US Open.

Также Радукану стала самой молодой триумфаторшей турнира Большого шлема со времен Уимблдона-2004 (тогда сенсацию создала Мария Шарапова).