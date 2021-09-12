У 4 областях динаміка госпіталізацій перевищила норму "зеленої зони" 

У Волинській, Львівській, Одеській і Тернопільській областях динаміка рівня госпіталізацій 11 вересня перевищила граничний показник, встановлений для "зеленої" зони епідеміологічної небезпеки, у двох із них така тенденція зберігається три дні поспіль.

Джерело: статистика Міністерства охорони здоров'я

Деталі: На Львівщині й на Волині в останні три дні, 9-11 вересня, динаміка рівня госпіталізації перевищувала межу для "зеленої" зони у 50%. У Львівській області показник госпіталізацій найгірший: 72,3%.

Одещина і Тернопільщина перетнули "порогове" значення лише 11 вересня .

На Закарпатті, де 9 вересня фінсували зростання рівня госпіталізацій до 60%, ситуація покращилася.

Поки що вся територія України перебуває у "зеленій" зоні.

Нагадамо: 8 вересня Віктор Ляшко на засіданні Кабінету міністрів повідомив, що МОЗ пропонує не посилювати карантин для вакцинованих колективів закладів, компаній чи установ, якщо регіон їх функціонування потраплятиме в жовту чи червону зону епідемічної небезпеки через поширення COVID-19.

Голова МОЗ запропонував, що посилення карантину можливе буде лише після запровадження таких змін.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП